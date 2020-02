The Staggering Girl: trailer e clip del film breve di Luca Guadagnino realizzato in collaborazione con Maison Valentino

News Cinema

Presentato a Cannes lo scorso maggio, questo corto/medio/metraggio vagamente lynchiano con Julianne Moore, Alba Rohrwacher, Kyle MacLachlan e Mia Goth sta per debuttare in streaming su Mubi il 15 febbraio.

Nel corso del Festival di Cannes 2019, come evento speciale della Quinzaine des Réalisateurs, era stato presentato The Staggering Girl, corto/medio/metraggio di 37 minuti diretto da Luca Guadagnino e nato dalla collaborazione tra il regista e la Maison Valentino diretta da Pier Paolo Piccioli.

Quello che ha portato Guadagnino per la prima volta a Cannes con una sua opera è un film breve ma densissimo, nel quale echi hitchockiani si mescolano a suggestioni lynchiane e ai meravigliosi abiti di Piccioli, indossati da protagoniste come Julianne Moore, Alba Rohrwacher, Mia Goth, KiKi Layne e Marthe Keller, affiancate da Kyle "Agente Cooper" MacLachlan.

Quando lo intervistammo sulla Croisette assieme a Piccioli, in occasione della presentazione di The Staggering Girl, Guadagnino lo aveva anticipato: lo streaming sarebbe stato per lui un possibile canale distribuitivo di questo suo film dall'insolito formato. E ora, infatti, The Staggering Girl si prepara a debuttare su MUBI, la piattaforma dedicata interamente al cinema d'autore del presente e del passato, a partire dal 15 febbraio.

Per l'occasione, MUBI ha reso disponibili un trailer e una clip di The Staggering Girl, che vi mostriamo qui di seguito:









The Staggering Girl è musicato da Ryūichi Sakamoto e sceneggiato da Michael Mitnick.