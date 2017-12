The Square domina gli European Film Awards 2017

Tempo di anniversari per gli European Film Awards. Sono passati trent’anni da quando un gruppo “di solitari, come scrisse un giornale tedesco, ma non di perdenti”, parole di uno dei fondatori, e ancora anima pulsante dell’accademia, Wim Wenders, durante l’annuale cerimonia di premiazione, tornata quest’anno a casa, a Berlino. Il regista del Cielo sopra Berlino ha ricordato, in un lungo e commosso discorso, come il ruolo di guida culturale dell’Europa sia ancora più cruciale oggi, con il risorgere dalle proprie ceneri di movimenti di estrema destra in tutto il continente.

I premi attesi, quelli alla carriera per Aleksandr Sokurov, che ha ricordato l’aiuto ottenuto nei momenti difficili dal cinema europeo, e Julie Delpy, geniale folle e appassionata nel lamentare il taglio ai finanziamenti americani per il suo film, “troppo europeo” e con una regista troppo emotiva. Tutta le serata è stata, come giusto, un inno alla particolarità del cinema del nostro continente, ma ha avuto alla fine un solo vincitore assoluto. Sei premi sui sei a disposizione, anche quello per la miglior commedia, per Ruben Ostlund e il suo The Square, già vincitore della palma d'oro a Cannes.

Vincitore annunciato e confermato dai fatti, “ma anni fa ero io seduto con Forza maggiore mentre Ida vinceva tutto”, si è giustificato con il suo stile ironico, ma anche consapevole. Ce l’aveva detto in giornata, durante un’intervista, “vincerò tutto e farò l’invidia del mio amico Roy Andersson, che non li ha vinti tutti”. Guascone come la serata ha cercato di essere, purtroppo fallendo piuttosto miseramente, con una regia disattenta e dei numeri fra il comico e il… patetico. Italia quasi assente, se non per Pierfrancesco Favino, che ha presentato un premio. Fra gli altri vincitori, sottolineamo il riconoscimento per la migliore attrice per la bravissima esordiente Alexandra Borbély, protagonista dell'orso d'oro Corpo e anima, secondo come numero di nomination, in arrivo al cinema dal 4 gennaio. Altrettanto brave le altre candidate Paula Beer per Frantz e Florence Pugh per Lady Macbeth.

Di seguito trovate l’elenco completo dei vincitori degli EFA 2017, decretati dagli oltre 3000 membri della European Film Academy

FILM EUROPEO 2017

THE SQUARE

scritta e diretta da Ruben Östlund

Prodotto da Erik Hemmendorff & Philippe Bober

COMMEDIA EUROPEA 2017

THE SQUARE

scritta e diretta da Ruben Östlund

PRODUCED BY Erik Hemmendorff & Philippe Bober

SCOPERTA EUROPEA 2017 – Premio FIPRESCI

LADY MACBETH

di William Oldroyd

scritto da Alice Birch

prodotto da Fodhla Cronin O'Reilly

DOCUMENTARIO EUROPEO 2017

COMMUNION

scritto e diretto da Anna Zamecka

Prodotto da Anna Wydra, Anna Zamecka, Zuzanna Krol, Izabela Lopuch e Hanka Kastelicová

FILM D’ANIMAZIONE EUROPEO 2017

LOVING VINCENT

di Dorota Kobiela & Hugh Welchman

scritto da Dorota Kobiela, Hugh Welchman & Jacek Dehnel

prodottot da Hugh Welchman, Ivan Mactaggart & Sean Bobbitt

CORTO EUROPEO 2017

TIMECODE

di Juanjo Giménez



REGISTA EUROPEO 2017

Ruben Östlund per THE SQUARE



ATTRICE EUROPEA 2017

Alexandra Borbély in ON BODY AND SOUL



ATTORE EUROPEO 2017

Claes Bang in THE SQUARE



SCENEGGIATORE EUROPEO 2017

Ruben Östlund per THE SQUARE

DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA 2017 – Premio CARLO DI PALMA

Michail Krichman

per LOVELESS



MONTATORE EUROPEO 2017

Robin Campillo

per 120 battiti al minuto



SCENOGRAFO EUROPEO 2017

Josefin Åsberg

per THE SQUARE



COSTUMISTA EUROPEO 2017

Katarzyna Lewińska

di SPOOR

HAIR & MAKE-UP ARTIST EUROPEO 2017

Leendert van Nimwegen

per BRIMSTONE



COMPOSITORE EUROPEO 2017

Evgueni & Sacha Galperine

per LOVELESS



SOUND DESIGNER EUROPEO 2017

Oriol Tarragó

per A MONSTER CALLS



EUROPEAN FILM ACADEMY LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Aleksandr Sokurov

EUROPEAN ACHIEVEMENT IN WORLD CINEMA

Julie Delpy

EUROPEAN CO-PRODUCTION AWARD 2017 – Prix EURIMAGES

Cedomir Kolar



PEOPLE’S CHOICE AWARD 2017 for Best European Film

STEFAN ZWEIG - FAREWELL TO EUROPE (VOR DER MORGENRÖTE)

di Maria Schrader