The Spine of Night: il trailer del cartoon fantasy ultraviolento e psichedelico

Il trailer senza censure di The Spine of Night, lungometraggio animato fantasy di Philip Gelatt e Morgan Galen King.

Ha conquistato la critica e il pubblico americano che l'hanno visto ai festival questo The Spine of Night, un lungometraggio animato di genere fantasy, lodato per la qualità della storia ma anche per l'ultraviolenza e la psichedelia che contraddistinguono questo film realizzato in animazione tradizionale, con la tecnica sempre più rara del rotoscopio.

Paragonato ai lavori di pionieri del genere come Ralph Bakshi e Frank Franzetta, The Spine of Night, di cui vediamo il trailer red band, ovvero "vietato ai minori" perché non censurato, è diretto da Philip Gelatt e Morgan Galen King. Le voci sono di Richard E. Grant, Lucy Lawless, Patton Oswalt, Betty Gabriel e Joe Manganiello.

La storia è descritta in questo modo

Un epico film fantasy ultraviolento in cui un'antica magia nera cade in mani sinistre scatenando epoche di sofferenza sull'umanità. Un gruppo di eroi di diverse ere e culture deve unirsi per sconfiggerla ad ogni costo.