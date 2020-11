News Cinema

The Space Pass per il Black Friday costa la metà: al cinema nel 2021 a 99 euro invece di 199

Domenico Misciagna di 27 novembre 2020 5

Forte iniziativa di The Space Cinema guardando al 2021: per il Black Weekend da oggi 27 novembre fino al 29, The Space Pass per guardare al cinema qualsiasi film per un anno costa solo 99 euro invece di 199. The Space Pass sarà attiva dal giorno di riapertura del tuo cinema.