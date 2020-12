The Sound of Philadelphia: il trailer del thriller ad alta tensione con Matthias Schoenaerts

News Cinema

Un action crime diretto dallo sceneggiatore francese Jérémie Guez, si nutre dell'immaginario della lotta di bande criminali nell'America metropolitana, con Matthias Schoenaerts e Joel Kinnaman come protagonisti. Il trailer in anteprima del film.

La vendetta. Il motore narrativo per molti thriller americani, una specie di missione fondante per un'infinità di personaggi che hanno affollato action, crime, thriller, storie che hanno contribuito a creare l'immaginario degli Stati Uniti al cinema. La seduzione è arrivata ovviamente anche nel nostro continente, come dimostra anche il film di Jérémie Guez, poliedrico scrittore, sceneggiatore e ora anche regista. The Sound of Philadelphia (in francese Sons of Philadelphia), girato in inglese e direttamente in America, con Matthias Schoenaerts, Joel Kinnaman, Maika Monroe e il reddivivo Ryan Phillippe, tratto dal romanzo Brotherly Love di Pete Dexter.

Peter (Matthias Schoenaerts) assiste da ragazzino all'assassinio della sorella piccola. Da quel momento la sua famiglia tenta di vendicarsi, mentre Peter cresce con un forte trauma che non smette di tormentarlo. Il cugino Michael (Joel Kinnaman), praticamente un fratello, con cui è cresciuto, gestisce gli affari loschi della mafia irlandese a Philadelphia, ma è sempre più in pericolo a causa della concorrenza, tanto che dovranno tutti reagire a una crescita della tensione e dei regolamento di conti fra clan criminali, facendo tornare alla mente, e di stretta attualità, quella voglia di vendetta lunga decenni.

Vi presentiamo il trailer originale di questo The Sound of Philadelphia, visto al Tribeca e a Deauville, che sembra promettere bene. In Francia uscirà nelle sale il 30 dicembre, speriamo arrivi nel 2021 anche da noi.