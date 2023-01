The Son - poster e data d'uscita italiana dell'opera seconda di Florian Zeller

News Cinema

Dopo The Father - Nulla è come sembra, Florian Zeller torna a sondare i delicati legami familiari in The Son, con protagonista Hugh Jackman.

The Son - opera seconda del regista francese Florian Zeller - arriverà finalmente anche nei cinema italiani, distribuita da 01 Distribution. La pellicola sarà infatti in sala dal 9 febbraio 2023, come annunciato dal poster ufficiale condiviso sui social in queste ore. Una finestra di rilascio che permetterà la visione dell'opera in tempo per la cerimonia degli Oscar 2023 - prevista per il 12 marzo -, dove il nome di Hugh Jackman dovrebbe figurare nella cinquina dei migliori attori protagonisti.

The Son - Trama e cast del film di Florian Zeller

The Son è tratto da un'opera teatrale dello stesso Florian Zeller, Le Fils, e racconta di un delicato e complesso rapporto padre\figlio. Nicholas, un ragazzo di diciasette anni turbato dal divorzio dei genitori, riesce a vivere solamente rifugiandosi nei ricordi d'infanzia. Sua madre, Kate, decide quindi di affidarlo al padre, Peter, e alla sua nuova compagna, nel tentativo di smuoverlo dalla sua apatica condizione esistenziale. Peter, però, conduce una vita frenetica e turbolenta, anche a causa della sua carriera politica. Nel tentativo di porre rimedio egli errori del passato - ed evitare di comportarsi come suo padre ha fatto con lui - Peter perde però di vista il presente del figlio, compromettendo - forse per sempre - il loro rapporto.

Cosa faresti se tra te e tuo figlio si innalzasse un muro invisibile? Dopo The Father - Nulla è come sembra, arriva il nuovo film di Florian Zeller, pronto a farci vivere una storia potente, reale, familiare.

Florian Zeller torna quindi a sondare i delicati legami familiari in una storia potente e complessa, che riporta alla mente il suo straordinario esordio alla regia - The Father - Nulla è come sembra, pellicola che è valsa ad Antonhy Hopkins il suo secondo Oscar. Protagonista di The Son è - come accennato, Hugh Jackman. Al suo fianco, nei panni rispettivamente dell'ex moglie Kate e della nuova compagna, figurano Laura Dern e Vanessa Kirby - attesa anche nel biopic Napoleon di Ridley Scott. Ad intepretare Nicholas è invece Zen McGrath, al suo primo ruolo da protagonista. Completano poi il cast Hugh Quarshie, Danielle Lewis, William Hope, Shin-Fei Chen, Isaura Barbé-Brown, Erick Hayden, Rachel Handshaw ed Anthony Hopkins - che torna a collaborare con il regista. The Son è stato presentato in concorso alla 79ª Mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia e al Toronto International Film Festival ed ha già conquistato le sale americane - dove è stato distribuito il 18 novembre.