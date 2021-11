The Social Network merita ora un sequel, riflette Aaron Sorkin

News Cinema

Aaron Sorkin, sceneggiatore premio Oscar di The Social Network, alla luce delle recenti rivelazioni su Facebook, immagina la possibilità di un sequel. E se diventasse realtà?

The Social Network vinse nel 2011 tre premi Oscar, per le musiche di Trent Reznor & Atticus Ross, per il montaggio di Kirk Baxter e Angus Wall, e naturalmente per la sceneggiatura di Aaron Sorkin, finora l'unica statuetta per quello che è considerato uno dei più apprezzati sceneggiatori americani: nominato anche per Moneyball, Molly's Game e Il processo ai Chicago 7 (oltre agli Emmy vinti per The West Wing), Sorkin ormai tendenzialmente dirige i suoi stessi copioni, ma incalzato da The Hollywood Reporter ha ammesso che volentieri scriverebbe un'altra sceneggiatura per qualcuno... Leggi anche Nicole Kidman e Javier Bardem celebre coppia hollywoodiana in Being the Ricardos di Aaron Sorkin

The Social Network, un sequel in arrivo da Aaron Sorkin e David Fincher?

La collaborazione con un gigante del cinema come David Fincher ha tutto sommato portato Aaron Sorkin al suo finora unico Oscar per The Social Network: alla luce delle rivelazioni di Frances Haugen sulle strategie spregiudicate di Facebook sulla manipolazione dei suoi utenti, l'argomento non si è affatto esaurito col film interpretato da Jesse Eisenberg nei panni di Mark Zuckerberg. Non stupisce quindi che Sorkin abbia ammesso tra le righe qualcosa... che ci sia in ballo un vero progetto?

No, voglio ancora lavorare con grandi registi, Fincher sarebbe sicuramente in cima a quella lista. [...] Ora non vorrei creare titoli ad effetto, però penso che le cose successe a Facebook negli ultimi anni siano una storia che vale molto la pena raccontare, e c'è un modo per raccontarla come prosieguo di The Social Network. E questo è quel che so.