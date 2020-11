The Social Network: il film da vedere e commentare insieme venerdì 6 novembre con SimulWatch

News Cinema

Diretto da David Fincher e scritto da Aaron Sorkin, The Social Network è il bellissimo film che racconta la nascita di Facebook. L'appuntamento su SimulWatch è per venerdì 6 novembre alle 21:30.

La visione condivisa di venerdì 6 novembre organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è il film che racconta la nascita di Facebook da quando era soltanto un sito universitario creato da due studenti. The Social Network, uscito al cinema nel 2010, unisce l'occhio di David Fincher alla mano di Aaron Sorkin in quello che è uno dei più felici matrimoni artistici tra regia e sceneggiatura dagli anni 2000. Il film narra le origini dell'idea maturata nella testa di Mark Zuckerberg, quando pensò a creare una community virtuale, un sito di profili individuali in cui ognuno poteva condividere le proprie informazioni. Quel social network oggi conta 2 miliardi e 700 milioni di iscritti, senza contare Instagram e Whatsapp che appartengono sempre alla società di Zuckerberg.

L'appuntamento per vedere tutti Halloween e commentarlo con amici e familiari, ognuno a casa propria, attraverso la chat di SimulWatch è fissato per venerdì 6 novembre alle 21:30.

Nell'ottobre del 2003 nell'Università di Harvard, lo studente Mark Zuckerberg (Jesse Eisenberg), dopo essere stato lasciato dalla ragazza Erica Albright (Rooney Mara), ha l'idea di creare un sito per votare la bellezza delle studentesse del college.

Durante il corso della notte, Mark scarica foto e nomi di tutte le studentesse e chiede al migliore amico Eduardo Saverin (Andrew Garfield) di fornirgli un algoritmo per la creazione del sito, che in poche ore prende vita, con il nome di FaceMash.com.

Mark verrà subito punito dall'università per aver violato la privacy delle studentesse, ma il sito comincia a spopolare e a creare polemiche all'interno del campus, tanto da essere notato dai gemelli Winklewoss (Armie Hammer), campioni di cannottaggio con ambizioni da imprenditori, che chiedono a Zuckerberg di fare affari insieme.

Mark comincia così a lavorare per i due fratelli come programmatore per il loro sito internet Harvard Connection, il giovane però ha già in mente di creare qualcosa di più ambizioso e parla con il suo migliore amico Eduardo dell’idea di Thefacebook, un social network online esclusivo per tutti gli studenti di Harvard dove possano condividere le loro informazioni in modo sicuro. Nella primavera del 2004 il nuovo social network inizia a guadagnare popolarità scatenando la gelosia dei fratelli Winklevoss che denunciano Zuckerberg per aver rubato la loro idea. Quella stessa estate, Mark trasferisce l'attività a Palo Alto, in California, mentre Eduardo resta sulla East Coast per cercare finanziatori per la loro nuova attività. Ma ben presto tra i due amici nasceranno dissidi e scontri che sfoceranno in una dura battaglia legale sulla paternità di Facebook.



SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.