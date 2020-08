The Social Network: il film da vedere e commentare insieme giovedì 13 agosto con SimulWatch

News Cinema

The Social Network è il film del 2010 che racconta la nascita di Facebook. Diretto da David Fincher e scritto da Aaron Sorkin, il film ha vinto tre premi Oscar ed è stato giudicato di recente da parte di Quentin Tarantino come il miglior film del decennio. L'appuntamento su SimulWatch è per giovedì 13 alle 21.

La visione condivisa di giovedì 13 agosto organizzata dalla redazione di Comingsoon.it su SimulWatch, la nostra app disponibile gratuitamente su Google Play e App Store, è The Social Network, il film del 2010 diretto da David Fincher e scritto da Aaron Sorkin, con protagonista Jesse Eisenberg nei panni di Mark Zuckerberg, il creatore di Facebook. Candiato a 8 premi Oscar e vincitore di 3 statuette, il film è stato di recente giudicato da Quentin Tarantino come il miglior film dell'ultimo decennio.

L'appuntamento per vedere tutti insieme The Social Network e commentarlo con amici attraverso la chat di SimulWatch è fissato per giovedì 13 agosto alle 21.

In una serata di ottobre 2003, un giovane studente di nome Mark Zuckerberg, appena mollato dalla sua ragazza, riesce ad introdursi nel sistema informatico dell'Università di Harvard. Vuole creare una database con tutte le ragazze del campus. Mettendo due foto di ragazze a confronto, chiede agli utenti di votare la loro favorita. Battezza il suo sito Facemash. Il successo è immediato e il sito diventa virale in poche ore, mandando in tilt il sistema informatico di Harvard e creando polemiche per il suo carattere misogino. Mark viene accusato di pirateria informatica e violazione della privacy, ma è proprio in quel momento che nasce quello che diventerà il più celebre dei social media: Facebook...

SimulWatch è la app creata da Coming Soon che è sia motore di ricerca di film all'interno di tutte le piattaforme di streaming legale operanti in Italia, sia una piattaforma attraverso la quale fissare appuntamenti condivisi per la visione di un film e commentarlo attraverso la chat interna con amici, parenti o perfino sconosciuti comodamente dal divano di casa vostra.

