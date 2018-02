The Silent Man: in esclusiva il primo poster italiano del film con Liam Neeson sullo scandalo Watergate

The Silent Man con Liam Neeson, in uscita nelle nostre sale il 5 aprile, si mostra con un primo poster italiano. Il film si concentra sulla storia vera di Mark Felt, vice-presidente dell'FBI negli anni Settanta, gola profonda dello scandalo Watergate che costò la presidenza a Richard Nixon.

Il film vede nel cast anche Diane Lane ed è diretto dal Peter Landesman del sottovalutato Zona d'ombra, avvalendosi di un'interpretazione di Liam Neeson che per una volta torna alle sue origini impegnate, prendendosi una pausa dai thriller action con i quali il pubblico l'associa adesso naturalmente.





La trama ufficiale del film:

Il film si ispira alla vera storia del più famoso informatore segreto della storia degli Stati Uniti: Mark Felt, vice-direttore dell'FBI, che è stato "Gola profonda", la fonte anonima dello scandalo Watergate negli anni 70.

Per oltre trent'anni, la misteriosa identità dell'informatore segreto ha suscitato un'intensa curiosità da parte dell'opinione pubblica e una serie di speculazioni, fino a quando, nel 2005, in un articolo apparso su Vanity Fair, Felt non ha ammesso di essere stato lui. Malgrado il suo nome sia ormai di dominio pubblico da un decennio, in pochi conoscono la vita professionale e privata del brillante e intransigente Felt, che rischiò, e in ultima istanza sacrificò, ogni cosa, compresa la famiglia, la carriera e persino la libertà, per rendere note le informazioni di cui era a conoscenza.

THE SILENT MAN ci mostra il caso Watergate come non lo abbiamo mai visto prima d'ora, rovesciando la prospettiva dei giornalisti sul campo del Washington Post in TUTTI GLI UOMINI DEL PRESIDENTE e adottando il punto di vista delle più alte cariche al potere, una straordinaria finestra aperta su un governo nello scompiglio. La storia del profondo livello di corruzione della Casa Bianca, di cui l'effrazione nel quartier generale del Comitato Nazionale Democratico fu soltanto un esempio isolato.

Alla luce degli attuali eventi, i sorprendenti parallelismi con i tumulti politici dell'era Watergate - comprese le lotte di potere tra i rami dell'esecutivo e l'FBI, le prove di brogli elettorali e la rinnovata posizione di sfida della Casa Bianca nei confronti della veridicità dei mezzi di informazione - la storia di Mark Felt non potrebbe essere più rilevante.