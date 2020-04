The Show Must Go On: i musical di Andrew Lloyd Webber gratis in streaming su youtube

News Cinema

Una selezione dei premiati musical teatrali di Lloyd Webber online gratis dal 3 aprile. Si comincia con Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat, si prosegue con Jesus Christ Superstar e poi chissà.

Per chi ama il genere, Andrew Lloyd Webber è Mr. Musical in persona. Re del musical teatrale moderno, l'autore inglese ha visto portato al cinema parecchi dei suoi lavori, come Jesus Christ Superstar, Evita e Il fantasma dell'opera, anche se Cats non ha avuto altrettanta fortuna dei precedenti sul grande schermo. Dal momento che i teatri sono chiusi, quale idea migliore di aprire un canale youtube gratuito, chiamato giustamente The Show Must Go On, lo spettacolo deve continuare, dove mettere a disposizione del pubblico degli appassionati i suoi musical teatrali?

Ogni spettacolo sarà a disposizione per 48 ore. Il canale si inaugura domani col secondo musical di Webber, Joseph and The Amazing Technicolor Dreamcoat, l'allestimento del 2000, ispirato dalla produzione originale del West End, con Donny Osmond, Maria Friedman, Richard Attenborough e Joan Collins, uno spettacolo da non perdere!

Oltre ai musical il canale pubblicherà per gli appassionati clip e dietro le quinte. Il secondo musical in programma, il venerdì santo, è il leggendario Jesus Christ Superstar, nell'allestimento del 2012 con Tim Minchin, Melanie C e Chris Moyles.