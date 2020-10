The Show: il trailer del film nato dalla geniale mente di Alan Moore!

News Cinema

Da sempre severo nei confronti dei film tratti dalle sue opere, il grande scrittore e autore di fumetti inglese Alan Moore ha scritto una sceneggiatura per The Show, dove appare anche in veste di attore e di cui vi mostriamo il primo fantasmagorico trailer!

Dalla geniale mente di Alan Moore sono usciti graphic novel capolavori come V for Vendetta, La lega degli straordinari Gentlemen, Watchmen, Batman: The Killing Joke e From Hell, ma gli adattamenti delle sue creazioni al cinema non hanno mai incontrato la sua approvazione. Tutto questo potrebbe cambiare con The Show, che l'eccentrico scrittore e romanziere (prima o poi affronteremo anche le 1500 pagine del suo Jerusalem) ha scritto appositamente per il cinema e di cui è appena uscito l'intrigante primo trailer, dove vediamo anche Moore, lunare e tutto d'oro dipinto, in veste di attore.

A dirigere The Show è Mitch Jenkins e il protagonista è Tom Burke. Questa la trama del film ambientato in una versione mitologica della città natale di Moore, Northampton, che sarà presentato in anteprima al festival di Sitges il 12 ottobre e uscirà in Inghilterra nel 2021:

Fletcher Dennis, un uomo dai molti talenti, passaporti e identità, arriva a Northampton, una strana e spettrale città nel cuore dell'Inghilterra, pericolosa come lui. In missione per rintracciare un reperto rubato per conto del suo minaccioso cliente, Fletcher si trova immischiato in un mondo crepuscolare popolato da vampiri, belle addormentate, gangster voodoo, investigatori privati da noir e vendicatori mascherati. Velocemente affonda in un buco nero bizzarro e delirante, nascosto appena al di sotto della superficie di questa cittadina in apparenza tranquilla. Ben presto Fletcher scopre che sogni e realtà si sono confusi e che potrebbe non esistere più un mondo reale a cui fare ritorno... benvenuti in The Show".

E la curiosità è già a livelli altissimi.