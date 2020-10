The Shift : una clip in anteprima esclusiva del film in arrivo al cinema

News Cinema

Dopo la presentazione in concorso alla Festa del Cinema di Roma, The Shift, il film diretto da Alessandro Tonda, storia di due giovani terroristi, arriverà al cinema il 5 novembre, distribuito da Notorious Pictures.

Uscirà nei cinema il 5 novembre distribuito da Notorious Pictures il film The Shift, presentato in questi giorni alla Festa del Cinema di Roma nella selezione ufficiale. La storia racconta di due giovani terroristi, Eden e Abdel, che irrompono in una scuola di Bruxelles per compiere una strage di coetanei. Abdel si fa saltare in aria prima del previsto coinvolgendo Eden nell’esplosione che viene soccorso poco dopo da due paramedici accorsi sul posto. Quando uno dei due si accorge sull'ambulanza che Eden ha indosso una cintura esplosiva è ormai troppo tardi.



The Shift: Il Trailer Ufficiale del Film - HD