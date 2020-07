The Shadow of Violence: il trailer del thriller con Barry Keoghan e Cosmo Jarvis

News Cinema

Barry Keoghan e Cosmo Jarvis nel trailer del thriller britannico The Shadow of Violence, presentato lo scorso anno al festival di Toronto.

È stato diffuso il trailer di The Shadow of Violence, film britannico presentato al Festival di Toronto del 2019 e interpretato da due dei giovani attori più interessanti in circolazione, l'irlandese Barry Keoghan e l'inglese Cosmo Jarvis. Il primo lo ricordiamo in film come Il sacrificio del cervo sacro e American Animals, mentre Jarvis lo abbiamo visto nella serie Peaky Blinders e al cinema in Lady Macbeth.

La storia, scritta da Joe Murtagh e diretta da Nick Rowland (regista televisivo al suo esordio cinematografico), ambientata nel sottobosco rurale irlandese, vede l'ex pugile Douglas "Arm" Armstrong impiegato come scagnozzo per una famiglia di trafficanti. Ha il compito di far capire a suon di pugni cosa succede a chi non rispetta i patti. Al tempo stesso cerca di essere un buon padre e di tenere in equilibrio le due vite, ma non sarà facile quando dalle botte gli verrà ordinato di passare a qualcosa di definitivo.

Come vediamo dal trailer l'atmosfera è cupa e la violenza abbonda. The Shadow of Violence (precedentemente intitolato Calm With Horses) uscirà in Inghilterra, al cinema, il 31 luglio.