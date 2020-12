The Seven Five: Ben Stiller regista di un poliziesco ispirato a una storia vera

News Cinema

Il prossimo film da regista di Ben Stiller potrebbe essere The Seven Five, tratto da un documentario su un distretto di polizia di New York dove regnava la corruzione.

A quattro anni di distanza da Zoolander 2, Ben Stiller potrebbe finalmente tornare a dirigere un film. Sembra infatti che l’attore abbia adocchiato un poliziesco intitolato The Seven Five e targato MGM.

The Seven Five è ispirato all'omonimo documentario del 2014 che portava la firma di Tiller Russell. La vera storia che raccontava era quella di un distretto di polizia della New York degli anni ’80 in cui gli agenti erano per la maggior parte corrotti. Il capobanda chiamava Michael Dowd e venne arrestato nel 1992 insieme a un gruppo di poliziotti che avevano rubato soldi e maneggiato droga. Trascorse 14 anni in prigione e la sua cattura mise in cattiva luce l’intero corpo di pulizia della Grande Mela.

Nel 2014 la Sony ha acquistato i diritti del documentario The Seven Five e ha incaricato un certo Yann Demange di dirigere il film e Scott Frank di scrivere la sceneggiatura. Il progetto è poi passato nelle mani della MGM e sembra che Ben Stiller sia entrato in scena già nel 2019, per rimettere le mani sul copione insieme a Tony McNamara. L'estate scorsa si è parlato di Aaron Taylor-Johnson come probabile interprete di Dowd, e anche di Nicholas Hoult, ma le fonti della nostra notizia non li nominano, e al momento non si sono prese decisioni riguardo al cast. Anche la regia di Stiller, che nel 2018 ha diretto la miniserie tv Escape at Dannemora, va confermata.