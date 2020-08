The Secrets We Keep: il trailer del revenge movie con Noomi Rapace e Joel Kinnaman

News Cinema

Nel film scritto e diretto da Yuval Adler, l'attrice svedese è una sopravvissuta all'Olocausto che rapisce quello che pensa essere stato il suo aguzzino durante gli anni della II Guerra Mondiale.

Debutterà nelle sale americane il 16 settembre, e dal 16 ottobre in digitale e VOD, un film interpretato da Noomi Rapace e Joel Kinnaman che si intitola The Secrets We Keep, di cui vi mostriamo il trailer originale.

Diretto da Yuval Adler, che l'ha anche sceneggiato assieme a Ryan Covington, il film vede l'attrice svedese di una donna sopravvissuta all'Olocausto, che vine una nuova, tranquilla vita in un quartiere residenziale degli Stati Uniti assieme al marito americano. Ma la sua serenità va in frantumi quando, credendo di riconoscere un fischiettare familiare e un volto, si convince che l'uomo arrivato a vivere vicino a lei sia quello che ha sadicamente torturato lei e la sua famiglia durante la II Guerra Mondiale. Decide così di rapire l'uomo per avee la sua vendetta, mentre il marito vede crescere il lui il dubbio che la moglie se la stia prendendo con l'uomo sbagliato.

Nel cast di The Secrets We Keep, che Noomi Rapace ha anche firmato come produttrice esecutiva, ci sono anche Chris Messina e Amy Seimetz.

Curiosità: Rapace e Kinnaman hanno frequentato lo stesso liceo in Svezia, quando erano ragazzi.

The Secrets We Keep: il trailer del film con Noomi Rapace e Joel Kinnaman

Il poster di The Secrets We Keep