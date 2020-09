The Secret - Le verità nascoste: Noomi Rapace in una clip del film in anteprima esclusiva

News Cinema

Noomi Rapace è protagonista di una scena intensa tratta da The Secret - Le verità nascoste, il thriller di Yuval Adler che sarà nei cinema italiani a partire dal 15 ottobre, distribuito da Cloud 9 Film e Vision Distribution.

È in arrivo nelle sale italiane il 15 ottobre, distribuito da Cloud 9 Film e Vision Distribution, The Secret - Le verità nascoste, un thriller emozionante che analizza in profondità le conseguenze della vendetta e della violenza.

Diretto da Yuval Adler, anche sceneggiatore assieme a Ryan Covington, il film racconta la storia di Maya, una giovane donna sopravvissuta all'Olocausto, che vive una nuova vita in un quartiere residenziale degli Stati Uniti, assieme al marito americano. La sua ritrovata serenità va in frantumi quando, credendo di riconoscere un fischiettare familiare e un volto, si convince che l'uomo arrivato a abitare la casa vicino alla sua sia quello che ha sadicamente torturato lei e la sua famiglia durante la II Guerra Mondiale. Decide così di rapirlo, pensando di vendicarsi per gli atroci crimini di guerra che crede abbia commesso contro di lei.

Nei panni della protagonista troviamo Noomi Rapace, l'attrice svedese di film come Prometheus e Seven Sisters, che possiamo ammirare in questa intensa clip del film, in cui Maya rivela al marito, che era ignaro di tutto, quel passato oscuro e doloroso che ha vissuto.

The Secret - Le verità nascoste: un clip del film in anteprima esclusiva