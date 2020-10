The Secret - Le verità nascoste: il trailer italiano del revenge movie sull'Olocausto con Noomi Rapace

News Cinema

Arriva al cinema il 15 ottobre il thriller The Secret, con protagonista Noomi Rapace nei panni di una sopravvissuta all'Olocausto che riconosce uno dei suoi carnefici, interpretato da Joel Kinnaman. Del film è appena uscito il trailer italiano.

Tra i film che la distribuzione italiana porta al cinema in questo difficile periodo, c'è anche il thriller The Secret - Le verità nascoste, che uscirà il 15 ottobre grazie a Cloud 9 Film e Vision Distribution ed è interpretato da Noomi Rapace, Joel Kinnaman, Chris Messina e Amy Seimetz. Del film, opera seconda di Yuval Adler, è appena uscito il trailer italiano che vi mostriamo.



La drammatica storia, ambientata negli anni Sessanta, è quella di Maya, una sopravvissuta all'Olocausto, che si è rifatta coraggiosamente una vita dopo gli orribili eventi di cui è stata vittima, mettendo su famiglia in un quartiere residenziale americano. Maya ha taciuto anche al marito (Chris Messina) le torture cui lei e i suoi sono stati sottoposti. Fino al giorno in cui sente un uomo (Joel Kinnaman) fischiettare e in quel fischio riconosce il sadico nazista che quindici anni prima ha commesso quelle atrocità. Mentre il marito è dubbioso, Maya decide di catturare l'uomo e farlo confessare...