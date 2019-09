The Secret Garden: il trailer del film con Colin Firth dal libro Il giardino segreto

News Cinema

Il nuovo adattamento del romanzo di Frances Hodgson Burnett arriva in sala nella primavera del 2020.

Tutti i bambini dovrebbero leggere "Il giardino segreto", il libro forse più famoso della scrittrice britannica Frances Hodgson Burnett, anche autrice de "Il piccolo Lord" e "La piccola principessa". Pubblicato nel 1911, racconta, come questi ultimi due, un'avventura che ha incuriosito il mondo del cinema, tanto da ispirare una serie di film, l'ultimo dei quali diretto da Agnieszka Holland e interpretato da Mia Wasikowska. Alla breve lista se ne aggiunge uno che deve ancora uscire, e che conquisterà le sale nella primavera del 2020. Si intitola The Secret Garden, vede protagonisti Colin Firth e Dixie Egerickx e da oggi ha un trailer, che ci fa capire qualcosa in più su una storia di solitudine, segreti di famiglia, infanzia "recuperata" e devastazione post-bellica. La vicenda si svolge infatti in Inghilterra dopo la Seconda Guerra Mondiale, mentre il romanzo è ambientato nel 1947.

The Secret Garden: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

The Secret Garden segue le vicissitudini di Mary Lennox, una ragazzina di 10 anni cresciuta in India che viene spedita nello Yorkshire dopo aver perso tutta la famiglia per via del colera. Nella casa dello zio Archibald Craven la piccola trova un giardino segreto nel quale la moglie defunta dell'uomo amava coltivare le rose e se ne innamora, trasformandolo in un paradiso nel quale rifugiarsi insieme al cugino Colin, che è malato e vive recluso in un'ala dell’immensa dimora del signor Craven. A dirigere il film è Marc Munden e nel cast ci sono anche Julie Walters (nel ruolo della signora Medlock, la governante di casa), Edan Hayhurst (nei panni di Colin Craven), Amir Wilson (nella parte del giovane contadino Dickon Sowerby) e Isis Davis, che interpreta sua sorella Martha, una domestica.