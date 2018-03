The Seagull: il trailer del film con Saoirse Ronan, Annette Bening ed Elisabeth Moss

"Il Gabbiano" è una delle pièce teatrali del romanziere e drammaturgo russo Anton Chekov più amate e popolari di sempre, rappresentata ininterrottamente con successo a teatro dal 1895 e portata al cinema anche da registi come Sidney Lumet e Marco Bellocchio. Adesso si prepara a tornare sugli schermi grazie alla Sony Pictures Classics con The Seagull, diretto dal regista Michael Mayer (il cui ultimo film è Flicka, del 2006) e adattato insieme al commediografo Stephen Karam.

Il cast è di tutto rispetto: Saoirse Ronan, Annette Bening, l'onnipresente Elisabeth Moss, Corey Stoll e Bryan Dennehy sono i protagonisti principali. Il film è stato girato in soli 21 giorni e in America uscirà in cinema selezionati il prossimo 11 maggio.

La storia, come molti sapranno, prende il via quando un'attrice non più giovane si reca a trovare il fratello nella sua tenuta di campagna, portando con sé un famoso romanziere, nel film interpretato da Stoll.

Questo è il primo trailer originale.