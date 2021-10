The Scary of Sixty-First: il trailer dell'horror vincitore a Berlino come miglior opera prima

News Cinema

The Scary of Sixty-First è un bizzarro horror di ambientazione newyorkese che ha suscitato paragoni illustri. Il trailer del film, vincitore al festival di Berlino del premio per l'opera prima nella sezione Incontri.

Jeffrey Epstein, il miliardario amico di Trump e di molti altri illustri personaggi, condannato per pedofilia e sfruttamento della prostituzione minorile, suicida (?) in carcere il 10 agosto 2019, ha indirettamente a che fare con la storia dell'horror di cui vi presentiamo il trailer, The Scary of Sixty-First, premiato come miglior opera prima al recente festival di Berlino. A realizzarlo è Dasha Nekravosa, la conduttrice bielorussa americana del podcast Red Scare. A interpretarlo nei ruoli protagonisti sono invece la cosceneggiatrice Madeline Quinn e Betsey Brown.

Questa la trama ufficiale:

Mentre cercano un appartamento, le compagne di college Noelle e Addie si imbattono nell'occasione di una vita: un elegante appartamento duplex nell'Upper East Side di Manhattan. Ma poco dopo essersi trasferite, emerge un ritratto più sinistro dell'appartamento, quando arriva una donna che sostiene che la proprietà apparteneva al famigerato e da poco scomparso Jeffrey Epstein. Dopo aver avuto queste notizie, Noelle diventa ossessionata dalla visitatrice, fino al punto da infatuarsene. Mentre le due donne si immergono sempre più profondamente nei complotti attorno al caso Epstein, Addie cade a sua volta in uno stato bizzarro: una pseudo-possessione completa di inspiegabili attacchi di mania sessuale con regressione dell'età. Mentre cercano di venire a capo di questi strani avvenimenti, la verità si rivela molto più contorta di quanto avrebbero potuto immaginare.

Se siete confusi, lo sarete ancora di più dopo aver visto il trailer di The Scary of Sixty-First, che è comunque abbastanza strano da incuriosire. In America il film uscirà inizialmente a New York il 17 dicembre per espandersi poi in altre città.