TGCom24
Home | Cinema | News | The Running Man: il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Edgar Wright
Schede di riferimento
The Running Man
Anno: 2025
3,5
The Running Man
News Cinema

The Running Man: il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Edgar Wright

Nelle sale il prossimo 13 novembre il film tratto dal romanzo "L'uomo in fuga" di Stephen King, con Glen Powell protagonista. Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale di The Running Man.

The Running Man: il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Edgar Wright

Arriva nei nostri cinema il 13 novembre distribuito da Eagle Pictures The Running Man, atteso nuovo film firmato dall'inglese Edgar Wright con protagonista Glen Powell, quello di Top Gun: Maverick, Hit Man, Twisters e Tutti tranne te.
Come noto, il film è un nuovo adattamento cinematografico del romanzo "L'uomo in fuga", che Stephen King firmò nel 1982 con lo pseudonimo di Richard Bachman; il romanzo era stato già adattato in precedenza nel 1987 da Paul Michael Glazer con L'implacabile, che vedeva invece Arnold Schwarzenegger nel ruolo principale, quello di un uomo che cerca in ogni modo di sfuggire alla morte nel contesto di un distopico reality show. Questa, per rifrescarvi la memoria, la trama ufficiale di The Running Man:

The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione.
Ben Richards (Glen Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello spettacolo, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento.
Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste.
E contro ogni previsione diventa un idolo: il pubblico lo acclama, gli ascolti volano.
Più il successo cresce, più il gioco si fa mortale. Ora Ben non deve affrontare solo i suoi inseguitori... ma un'intera nazione che vuole vederlo cadere.

Wright - anche sceneggiatore assieme a Michael Bavall - ha apportato al testo originale alcune modifiche approvate dall'autore, e ha fatto della storia di King un film basato su un'azione spettacolare e incessante, tanto che Powell - affiancato nel cast da gente come Josh Brolin, Michael Cera, Colman Domingo, William H. Macy e Lee Pace - si è fatto consigliare da un esperto di action come Tom Cruise.
Questo che vedete qui di seguito è il nuovissimo trailer italiano ufficiale di The Running Man:

Palinsesto di tutti i film in programmazione attualmente nei cinema, con informazioni, orari e sale.
Inizia la ricerca
Trova i migliori Film e Serie TV disponibili sulle principali piattaforme di streaming legale.
Inizia la ricerca
I Programmi in tv ora in diretta, la guida completa di tutti i canali televisi del palinsesto.
Guida TV
Seguici su Google News
Piattaforme Streaming
Netflix
Amazon Prime Video
Disney+
NOW
Infinity+
CHILI
TIMVision
Apple Itunes
Google Play
RaiPlay
Rakuten TV
Paramount+
Schede di riferimento
The Running Man
Anno: 2025
3,5
The Running Man
Suggerisci una correzione per l'articolo
Ultime News
Ghostbusters - Minaccia glaciale, gli Acchiappafantasmi tornano su Sky Cinema Uno e NOW
news Cinema Ghostbusters - Minaccia glaciale, gli Acchiappafantasmi tornano su Sky Cinema Uno e NOW
Channing Tatum rivela perché il film su Gambit mai realizzato sarebbe troppo estremo per l'MCU
news Cinema Channing Tatum rivela perché il film su Gambit mai realizzato sarebbe troppo estremo per l'MCU
La vita di Gigi D'Alessio diventa un film: primo ciak a Napoli per Solo se canti tu
news Cinema La vita di Gigi D'Alessio diventa un film: primo ciak a Napoli per Solo se canti tu
Avengers: Doomsday, Simu Liu suggerisce una collaborazione tra Shang-Chi e gli X-Men
news Cinema Avengers: Doomsday, Simu Liu suggerisce una collaborazione tra Shang-Chi e gli X-Men
Masterplan: Prime Video annuncia un nuovo film con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo
news Cinema Masterplan: Prime Video annuncia un nuovo film con Stanley Tucci, Simona Tabasco e Victor Belmondo
Wake Up Dead Man - Knives Out 3, Rian Johnson svela perché il film è molto simile a un giallo di Agatha Christie
news Cinema Wake Up Dead Man - Knives Out 3, Rian Johnson svela perché il film è molto simile a un giallo di Agatha Christie
Scirocco e il Regno dei Venti, la recensione del film di animazione tra Miyazaki e Moebius
recensione Cinema Scirocco e il Regno dei Venti, la recensione del film di animazione tra Miyazaki e Moebius
The Curse of La Llorona, al via il sequel dello spin-off di The Conjuring
news Cinema The Curse of La Llorona, al via il sequel dello spin-off di The Conjuring
Scopri tutte le News Film
Film stasera in TV
La Scelta - The Choice
Gemelli, Cucina e Amore
Darkness of Man
I MERCEN4RI - Expendables
Shazam!
Left Behind - La profezia
Sognando il Signor Darcy
USS Indianapolis
Quicksand
Giuseppe venduto dai fratelli
Così è la Vita
Don't Say a Word
Film stasera in TV