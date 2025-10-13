The Running Man: il nuovo trailer italiano ufficiale del film di Edgar Wright

News Cinema

Nelle sale il prossimo 13 novembre il film tratto dal romanzo "L'uomo in fuga" di Stephen King, con Glen Powell protagonista. Ecco il nuovo trailer italiano ufficiale di The Running Man.

Arriva nei nostri cinema il 13 novembre distribuito da Eagle Pictures The Running Man, atteso nuovo film firmato dall'inglese Edgar Wright con protagonista Glen Powell, quello di Top Gun: Maverick, Hit Man, Twisters e Tutti tranne te.

Come noto, il film è un nuovo adattamento cinematografico del romanzo "L'uomo in fuga", che Stephen King firmò nel 1982 con lo pseudonimo di Richard Bachman; il romanzo era stato già adattato in precedenza nel 1987 da Paul Michael Glazer con L'implacabile, che vedeva invece Arnold Schwarzenegger nel ruolo principale, quello di un uomo che cerca in ogni modo di sfuggire alla morte nel contesto di un distopico reality show. Questa, per rifrescarvi la memoria, la trama ufficiale di The Running Man:

The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione.

Ben Richards (Glen Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello spettacolo, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento.

Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste.

E contro ogni previsione diventa un idolo: il pubblico lo acclama, gli ascolti volano.

Più il successo cresce, più il gioco si fa mortale. Ora Ben non deve affrontare solo i suoi inseguitori... ma un'intera nazione che vuole vederlo cadere.