The Running Man: guarda una featurette video del film di Edgar Wright tratto dal romanzo di Stephen King

Nei cinema italiani dal 13 novembre questo scatenato film d'azione che vede protagonista il lanciatissimo Glen Powell. Ecco una featurette video di The Running Man.

Mentre è nei nostri cinema l'ottimo e commovente The Life of Chuck di Mike Flanagan, i fan di Stephen King sono già in attesa di un altro film che porta sul grande schermo una delle opere di questo straordinario e prolificissimo scrittore americano, che non appartiene né al filone intimista di King come nel caso del film di Flanagan né quello degli horror in generale. Si tratta di The Running Man, adattamento firmato dall'inglese Edgar Wright del romanzo "L'uomo in fuga", che King firmà nel 1982 con lo pseudonimo di Richard Bachman, già adattato nel 1987 da Paul Michael Glazer con Arnold Schwarzenegger nel ruolo principale (il titolo del film era L'implacabile)

Questa volta al posto del vecchio Arnie troviamo il lanciatissimo Glen Powell, quello di Top Gun: Maverick, Hit Man, Twisters e Tutti tranne te, che qui veste i panni di un uomo che cerca in ogni modo di sfuggire alla morte nel contesto di un distopico reality show. Questa, per rifrescarvi la memoria, la trama ufficiale di The Running Man:

The Running Man è il programma televisivo più seguito al mondo: un reality show estremo in cui i concorrenti, chiamati “Runner”, devono rispettare una sola regola per restare vivi: fuggire per 30 giorni, in diretta TV, braccati da killer professionisti, detti “Cacciatori”, mentre il pubblico, incollato agli schermi, esulta a ogni esecuzione.

Ben Richards (Glen Powell) non è un eroe. È un uomo qualunque, costretto a una scelta impossibile: entrare nel gioco per salvare la figlia malata. A convincerlo è Dan Killian (Josh Brolin), il carismatico e spietato produttore dello spettacolo, maestro nel trasformare la sofferenza in spettacolo, la paura in share, la morte in intrattenimento.

Ma Ben non segue il copione. Corre, lotta, resiste.

E contro ogni previsione diventa un idolo: il pubblico lo acclama, gli ascolti volano.

Più il successo cresce, più il gioco si fa mortale. Ora Ben non deve affrontare solo i suoi inseguitori... ma un'intera nazione che vuole vederlo cadere.

Nelle mani di Edgar Wright la storia ideata da King - adattata per il cinema dallo stesso regista assieme a Michael Bavall - è diventata un film basato su un'azione spettacolare e incessante, e a come sono state realizzate alcune delle scene più adrenaliniche e sbalorditive di questo film è stata dedicata una featurette video che potete vedere qui di seguito.



