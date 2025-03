The Running Man e le differenze con L'implacabile secondo il regista Edgar Wright

News Cinema

Edgar Wright, regista di The Running Man, nuova versione dell'Implacabile, ha spiegato a Empire perché il suo adattamento del racconto di Stephen King sarà diverso da quello con Arnold Schwarzenegger, di quasi quarant'anni fa.

The Running Man di Edgar Wright con Glen Powell, in arrivo quest'autunno, è un nuovo adattamento del romanzo "L'uomo in fuga" (1982) di Stephen King, scritto con lo pseudonimo di Richard Bachman. La storia era stata già adattata nel film L'implacabile (1987) con Arnold Schwarzenegger, diretto da Paul Michael Glaser, anche noto come la prima metà del duetto televisivo Starsky & Hutch. La prima versione di The Running Man non è esattamente un cult, anzi è forse uno dei film meno ricordati di Schwarzy, ma proprio per questo ci si domanda come Wright stia impostando questa rilettura. Lo ha spiegato a Empire. Leggi anche The Running Man, le prime immagini dal set con Glen Powell

The Running Man diverso da L'implacabile, garantisce Edgar Wright

Quando un autore come Edgar Wright torna su un materiale già portato sullo schermo, capisci che parlare di "remake" sarebbe frettoloso... e tecnicamente nemmeno vero, perché Wright non sta cercando di rifare L'implacabile di Paul Michael Glaser con Arnold Schwarzenegger. Sta tornando al materiale originale del romanzo The Running Man di Stephen King, per ricavarne un adattamento più fedele. La nuova versione della storia - interpretata anche da Josh Brolin, Lee Pace, Emilia Jones, William H. Macy e Michael Cera, tra gli altri - racconta sempre di un uomo che in un futuro prossimo accetta di partecipare allo spietato show The Running Man: se riuscirà a sopravvivere ai Cacciatori, otterrà un necessario premio in denaro. La differenza sta nel tono, perché il film sarà ambientato nel mondo reale, non in un'apposita pacchiana scenografia televisiva, come avvenne nel 1987.

Una delle cose che amavo del libro è che Ben Richards si trova lì fuori nel mondo, da solo, nella versione più mortale del nascondino. Ti dà l'idea di fare quasi un road movie: un road movie molto intenso e pericoloso. Ben attraversa vari luoghi, incontra persone diverse, mentre cerca di sopravvivere trenta giorni, come può. Perché Glen? Sentivo che fosse importante vedere nel film un attore che non avesse fatto sul serio niente del genere prima d'ora: un po' come successe a Bruce Willis, che quando era ancora quello di Moonlighting - Agenzia Blue Moon si trovò a fare Die Hard. Questo aumenta la suspense: ce la farà?