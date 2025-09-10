The Rip - Non ti fidare: il teaser trailer ufficiale del film con Matt Damon e Ben Affleck

News Cinema

Debutta in streaming su Netflix il prossimo 16 gennaio questo thriller d'azione che è stato scritto e diretto da Joe Carnahan e vede protagonista la coppia Matt Damon e Ben Affleck. Ecco teaser e trama di The Rip - Non ti fidare.

Amici fin dai tempi del liceo, vincitori di un Oscar per la sceneggiatura di Will Hunting, partner produttivi e molto altro ancora, Matt Damon e Ben Affleck hanno recitato assieme moltissime volte e - come hanno raccontato loro stessi - non hanno alcuna intenzione di smettere di farlo. Il più recente dei film che li ha visti sul set assieme si intitola The Rip - Non ti fidare, un thriller d'azione che vedremo in streaming su Netflix dal prossimo 16 gennaio di cui qui di seguito vedete il primo teaser italiano ufficiale. Questa la stringata trama ufficiale:

Dopo aver scoperto milioni di dollari in contanti in un deposito abbandonato, la fiducia tra una squadra di poliziotti di Miami inizia a vacillare. Quando forze esterne vengono a conoscenza dell'entità del sequestro, tutto è messo in discussione, incluso di chi potersi fidare.

Assieme a Damon e Affleck nel cast del film ci sono Steven Yeun, Teyana Taylor, Sasha Calle, Néstor Carbonell, Catalina Sandino Moreno, Kyle Chandler, Scott Adkins e Lina Esco, mentre alla sceneggiatura e dietro la macchina da presa troviamo Joe Carnahan, il 56enne regista americano che qui teniamo sempre d'occhio dai tempi di Narc. Uno che, quando vuole, sa realizzare polizieschi ruvidi carichi di azione e violenza; e speriamo che sia anche questo il caso.

Intanto, ecco un primo, promettente teaser trailer di The Rip - Non ti fidare.



