The Ring 3: ce ne parla in esclusiva Johnny Galecki

Samara e il suo inquietante video che semina morte tornano nei cinema italiani il 16 marzo prossimo con The Ring 3. Il nuovo capitolo della fortunata saga horror vede questa volta protagonista la giovane attrice italiana Matilda Lutz, insieme a lei nel cast troviamo anche Johnny Galecki, noto al pubblico per la sua partecipazione alla serie cult The Big Bang Theory.



E' proprio Galecki a parlarci del film e del suo personaggio in questa video intervista esclusiva:





The Ring 3: Il trailer ufficiale italiano: