The Rider vince i Gotham Awards 2018

Non ci sono solo gli Independent Spirit Awards, a premiare il meglio del cinema indipendente, ma anche i prestigiosi Gotham Awards, che, come dice il nome, si assegnano ogni anno a New York. L'anno scorso a vincere l'ambito riconoscimento fu Chiamami col tuo nome, mentre quest'anno il premio principale è andato al da noi inedito The Rider, di Chloé Zhao, incentrato su un cowboy da rodeo che cerca di rimettersi in sella dopo un grave incidente.

Premiati anche Paul Schrader per la sceneggiatura, Toni Collette e Ethan Hawke come migliori attori. Da notare la numerosissima presenza femminile: la categoria per gli/le interpreti emergenti, ad esempio, era composta quest'anno interamente da donne.

Questi i premi:

Miglior film: The Rider.

Miglior documentario: Hale County This Morning, This Evening.

Bingham Ray Award per regista emergente: Bo Burnham per Eight Grade.

Miglior sceneggiatura: First Reformed (Paul Schrader).

Miglior attore: Ethan Hawke (First Reformed).

Miglior attrice: Toni Collette (Hereditary).

Speciale Gotham Award della giuria: Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz per la loro performance in La favorita.

Attore emergente: Elsie Fisher (Eight Grade).

Premio del pubblico: Won't You Be My Neighbor?