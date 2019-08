The Rider: una clip in esclusiva dell'affascinante western contemporaneo diretto da Chloé Zhao

News Cinema

Un cowboy infortunato fra l'amore per il rodeo e le incombenze della vita familiare.

I panorami sono quelli spinti verso un orizzonte che non sembra arrivare mai, quelli che hanno fissato nella mente di tutti noi l'immaginario del cinema western. Anche in quella di una giovane cinese di Pechino, Chloé Zhao, nata in quel 1982 in cui Deng Xiaoping lanciò una nuova costituzione con lo scopo di modernizzare il paese, tre anni dopo aver incontrato il presidente americano Jimmy Carter.

Dopo aver studiato negli Stati Uniti, la Zhao ha diretto due film indipendenti. Il primo, Songs My Brother Taught Me, era ambientato nel mondo dei Sioux Lakota, mentre il secondo, The Rider, ha conquistato i festival di tutto il mondo e arriva ora nelle sale italiane per Wanted, a partire dal 29 agosto. L'ambientazione è sempre quella: le distese di natura selvaggia del Sud Dakota, ma il protagonista è Brady, un cowboy disarcionato, che per un infortunio deve abbandonare la sua carriera nel rodeo e pensare alla sorella malata e al padre vedovo.