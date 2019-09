The Rhythm Section: il trailer del violento action thriller con Blake Lively e Jude Law

News Cinema

Le prime immagini del film di Reed Morano che uscirà in Italia il 9 gennaio. Nel cast anche Sterling K. Brown.

La lavorazione di The Rhythm Section è stata lunga e tormentata, rallentata anche da un infortunio alla protagonista Blake Lively, ma adesso il film esiste ed è arrivato il primo trailer.

Lively interpreta Stephanie Patrick, una donna che cade in una spirale di tossicodipendenza e alcolismo come reazione alla morte della sua famiglia, per cui si sente in colpa, in un incidente aereo. La sua vita ha una svolta quando incontra un giornalista d'inchiesta (Sterling K. Brown) che le rivela di aver ricevuto l'informazione da un agente dei servizi segreti (Jude Law) che quella tragedia non è stata in realtà un incidente, ma la conseguenza di un attacco terroristico coperto dal governo. Stephanie decide allora di cercare la verità e vendicarsi dei responsabili.

Girato in Europa, il film è tratto da un libro di Mark Burnell che lo ha adattato per il cinema e diretto da Reed Morano. La data di uscita italiana è il 9 gennaio 2020.