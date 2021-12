The Rescue - Il Salvataggio dei Ragazzi: il trailer del documentario National Geographic su Disney+

News Cinema

Disponibile dal 31 dicembre 2021, in streaming sulla piattaforma Disney+, il documentario diretto da Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, premi Oscar per il bellissimo Free Solo, che racconta dell'epica missione di salvataggio che nell'estate del 2018 liberà i 12 ragazzi rimasti prigionieri della nella grotta thailandese di Tham Luang.

Era il 23 giugno del 2018 quando dodici ragazzi adolescenti di una squadra di calcuo e un venticinquenne che li allenava e accompagnava rimasero bloccati nella grotta di Tham Luang, in Thailandia, a causa di forti e improvvise piogge monsoniche che avevano parzialmente allagato gli spazi della grotta, impendendo loro di uscire. Per oltre una settimana i soccorritori cercarono di individuare questi dispersi, scovati solo il 2 luglio da una squadra di sommozzatori, dando così il via a una complessa missione di salvataggio che coinvolse oltre 1000 persone, tra cui i membri del Naval Special Warfare Command, della Marina reale thailandese, e tecnici e volontari provenienti da tutto il mondo. I primi ragazzi furono portati in salvo l'8 luglio, e il 10 si concluse definitivamente un'operazione diventata un evento mediatico internazionale.

The Rescue - Il Salvataggio dei Ragazzi è il titolo di un documentario che racconta di questa incredibile e rischiosa impresa, costata la morte di due volontari, e che trovate disponibile in streaming su Disney+ dal 31 dicembre 2021. A dirigerlo ci sono due specialisti di cinema e immagini estreme: Jimmy Chin e Elizabeth Chai Vasarhelyi, alpinisti e filmmaker, premiate con l'Oscar per quel bellissimo Free Solo nel quale documentavano una straordinaria impresa del free climber Alex Honnold, scelti dal team produttivo del National Geographic come i registi perfetti per raccontare questa storia. Qui di seguito, il trailer di The Rescue.

