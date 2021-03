The Rental: trailer italiano ufficiale del thriller-horror in streaming su Prime Video

News Cinema

Da oggi 10 marzo sulla piattaforma streaming di Amazon è disponibile il film che ha segnato l'esordio dietro la macchina da presa di Dave Franco con protagonisti Alison Brie, Dan Stevens, Jeremy Allen White e Sheila Vand, che negli USA ha ottenuto ottime recensioni.

Quella che doveva essere una rilassante vacanza con gli amici in una splendida casa affacciata sul mare si tramuta in un incubo in The Rental, un teso thriller-horror dal 10 marzo disponibile in streaming su Prime Video.

Opera prima da regista di Dave Franco, che lo ha anche sceneggiato assieme a Joe Swanberg, The Rental racconta di due coppie di amici (formate da Alison Brie, nella vita compagna del neo regista, Dan Stevens, Jeremy Allen White e Sheila Vand) che iniziano a trovare telecamere nascoste e altre cose non rassicuranti all'interno della grande e bella casa sulla costa dell'Oceano Pacifico che hanno affitatto per trascorrere qualche giorno all'insegna del relax e del divertimento.

The Rental, di cui vi presentiamo di seguito il trailer italiano ufficiale, è stato accolto con favore dalla critica americana, facendo registrare un 75% di giudizi positivi tra le 181 recensioni raccolte dall'aggregatore Rotten Tomatoes.

La trama ufficiale di The Rental

Charlie e Mina decidono di prendersi una meritata vacanza e, insieme a un'altra coppia, affittano per il weekend una magnifica villa sul Pacifico. Giunti sul posto, l'incontro con uno scorbutico gestore dell'abitazione direziona la vacanza sul binario sbagliato. La tensione con l'uomo sarà il primo di una serie di conflitti e incidenti che porteranno a galla i conflitti latenti nelle due coppie. Cosa e chi separerà Charlie, Michelle, Mina e Josh?