In The Rental, scritto assieme a Joe Swanberg, l'attore americano debutta nella regia, raccontando la storia di due coppie che iniziano a sospettare che l'uomo che gli ha affitatto una casa favolosa per le vacanze le stia spiando.

Andare in vacanza è bello. Con gli amici, ancora di più. In un bel posto e in una splendida casa, poi, è proprio il massimo. A patto che non ci sia qualcosa di strano e inquietante che si scopre in quella villa presa in affitto, e forse nel tizio che ce l'ha affitata.

È quello che accade ad Alison Brie e agli altri protagonisti di The Rental, il thriller che segna il debutto nella regia di Dave Franco e di cui vi presentiamo il primo, intrigante trailer.

Scritto da Franco assieme a Joe Swanberg, The Rental racconta di due coppie di amici (formate da Alison Brie, nella vita compagna del neo regista, Dan Stevens, Jeremy Allen White e Sheila Vand) che iniziano a trovare telecamere nascoste e altre cose non rassicuranti all'interno della grande e bella casa sull'Oceano Pacifico che hanno affitatto per trascorrere qualche giorno all'insegna del relax e del divertimento. The Rental debutterà negli Stati Uniti al cinema e on demand il prossimo 24 luglio.

The Rental: il trailer del thriller di Dave Franco con Alison Brie