The Reckoning: stregoneria, torture e pestilenza nel trailer dell'horror in costume di Neil Marshall

The Reckoning: esce il trailer ufficiale del nuovo horror di Neil Marshall, ambientato nel 1665.

Dopo aver diretto numerosi episodi del Trono di spade e un reboot non propriamente ben accolto di Hellboy, il regista inglese Neil Marshall torna al primo amore, l'horror, che ha declinato con successo in film come Dog Soldiers e The Descent. Lo fa con The Reckoning, ovvero La resa dei conti, di cui è appena uscito il trailer ufficiale.

Del Trono di spade The Reckoning mantiene la brutale violenza. Ambientato nel 1665, il film è scritto da Neil Marshall insieme a Charlotte Kirk, che ne è anche la protagonista, assieme a Edward Evers-Swindell, Joe Anderson, Steven Waddington e Sean Pertwee.

Questa la trama di un film che ci riporta nei secoli bui della caccia alle streghe e che uscirà in America in alcuni cinema e on demand il 5 febbraio:

Dopo aver perso il marito durante la Grande Pestilenza, Grave Haverstock (Kirk) viene ingiustamente accusata di essere una strega e consegnata all'inquisitore più spietato dell'Inghilterra, il giudice Moorcroft (Pertwee). Costretta a subite una tortura fisca e psicologica, mentre sostiene con convinzione la propria innocenza, Grace deve affrontare i propri demoni interiori, mentre il Diavolo in persona inizia a insinuarsi nella sua mente.