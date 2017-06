The Racer and the Jailbird: trailer del film con Matthias Schoenaerts e Adèle Exarchopoulos

The Racer and the Jailbird è la seconda collaborazione fra l’attore belga Matthias Schoenaerts - divenuto improvvisamente una star un paio di anni fa per aver partecipato quasi contemporaneamente a un pugno di film importanti (Via dalla pazza folla, The Danish Girl, A Bigger Splash) e Michaël R. Roskam, che poi è il regista (suo connazionale) che lo ha imposto all'attenzione generale nel 2011 con Bullhead.

Precedentemente intitolato La Fidèle, The Racer and the Jailbird è interpretato anche da Adèle Exarchopoulos, attrice francese che ricordiamo soprattutto per La vita di Adele e che vedremo a partire dal 29 giugno ne Il tuo ultimo sguardo di Sean Penn. Il film è ambientato nel mondo delle corse e racconta la folle passione fra il gangster Gino detto Gigi e la pilota Bibi.

Di The Racer and the Jailbird, che esce in Belgio il 1° novembre, è stato appena diffuso il trailer.