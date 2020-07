The Quiet - Segreti svelati: il torbido thriller-horror suburbano con Elisha Cuthbert e Camilla Belle

News Cinema

Una ragazza sordimuta rimasta orfana viene adottata da una famiglia piena di oscuri segreti in questo film diretto nel 2005 dalla regista Jamie Babbit.

Diretto nel 2005 dalla regista Jamie Babbit, The Quiet - Segreti svelati è un film torbido e cupo che è stato definito un "horror gotico suburbano", di cui sono protagoniste Camilla Belle e Elisha Cuthbert.

La trama di The Quiet - Segreti svelati

Dopo la morte dei suoi genitori, avvenuta in un'incidente d'auto, l'adolescente sordomuta Dot (Camilla Belle) viene adottata dai Deer, una famiglia benestante del Connecticut composta dai genitori Paul (Martin Donovan) e Olivia (Edie Falco), che era amica della madre di Dot, e dalla figlia Nina (Elisha Cuthbert), coetanea di Dot.

Nina è una delle teenager più popolari della sua scuola, e sembra essere contraria alla scelta dei suoi genitori, assumendo comportamenti ostili nei confronti della sua nuova sorella adottiva.

Mentre cerca con difficoltà d'inserirsi nella nuova famiglia e nella nuova scuola, aiutata da un amico di Nina che s'invaghisce di lei, Dot si renderà conto che dietro l'apparenza impeccabile dei Deer si nascondono oscuri segreti, e che il comportamento di Nina, apparentemente crudele, è in realtà volto a proteggerla. E anche Nina, dal canto suo, scoprirà che anche Dot nasconde un segreto alla sua nuova famiglia.

The Quiet - Segreti svelati: il trailer

Jamie Babbit, la regista

The Quiet è il secondo lungometraggio di Jamie Babbit, regista, produttrice e sceneggiatrice statunitense nota per aver diretto molti film e serie televisive a tematica LGBT. Il suo primo film era stato But I'm a Cheerleader - Gonne al bivio, commedia romantica con Natasha Lyonne e Clea DuVall che racconta la storia di una costretta dai genitori a partecipare ad una terapia "riparativa" per "guarirla" dalla sua omosessualità. Per quanto in The Quiet le tematiche LGBT non siano esplicitate, in molti hanno notato una componente sottilmente lesbica nel rapporto tra le due protagoniste. Babbit ha lavorato a lungo anche per la tv, firmando la regia di serie come Gilmore Girls, Nip/Tuck, The L Word, United States of Tara, Girls, La fantastica signora Maisel e Russian Doll.

Elisha Cuthbert e Camilla Belle, stelle di The Quiet

Quando sono state chiamate a interpretare The Quiet, sia Elisha Cuthbert che Camilla Belle erano al vertice della parabola della loro carriera, destinata purtroppo a imboccare presto una fase discendente.

Elisha Cuthbert, diventata famosa in tutto il mondo per essere stata Kim, la figlia di Jack Bauer nella serie 24, veniva da film come Love Actually, La ragazza della porta accanto e l'horror La maschera di cera. L'attrice avrebbe voluto inizialmente interpretare il ruolo di Dot, che però Babbit decise di affidare a Camilla Belle dopo il rifiuto ricevuto da parte di Thora Birch. La regista riteneva infatti che la bellezza esuberante della Cuthbert stonasse con la necessità di fare di Dot un personaggio "invisibile" nel mondo della scuola.

Camilla Belle aveva all'attivo film come Amori & incantesimi, Il mondo perduto - Jurassic Park, Verità apparente, e aveva appena terminato i suoi impegni in due film indipendenti di rilievo come The Ballad of Jack & Rose, in cui recitava assieme a Daniel Day-Lewis, e The Chumscrubber.

The Quiet: i film che lo hanno influenzato

Due sono considerate le principali influenze di The Quiet. La prima è quella di un titolo che non ha bisogno di molte presentazioni come American Beauty di Sam Mendes; la seconda quella di un film meno noto, un thriller psicologico del 1972 intitolato La tua presenza nuda!, diretto da James Kelley e Andrea Bianchi, nel quale la seconda moglie di un ricco scrittore, interpretata da Britt Eckland, inizia a sospettare che il figliastro 12enne, che sviluppa un interesse morboso e sessuale in lei, possa aver avuto un ruolo in quella che sembrava essere stata la morte accidentale della madre.