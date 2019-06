The Quiet One: il trailer del doc su Bill Wyman, ex storico bassista dei Rolling Stones

Quando si pensa alla storia del rock and roll, la si associa inevitabilmente con sex and drugs, ovvero con gli eccessi che sono costati la vita a molti talentuosi musicisti. Ma non sempre è così. Una delle eccezioni più note è quella di Bill Wyman, bassista dei Rolling Stones dal 1962 al 1993, oggi 82enne, che della band britannica è sempre stato quello tranquillo.

E The Quiet One si intitola appunto il documentario che gli dedica Oliver Murray (al suo attivo video per artisti come The Horrors e Noel Gallagher), e di cui vi mostriamo il trailer. Presentato al Tribeca Film Festival, il film arriverà in alcuni cinema inglesi il 21 giugno.

La cosa più singolare del film è che ha suscitato scandalo (adesso) tra i critici, a causa del matrimonio tra la diciottenne Mandy Smith e il cinquantaduenne Wyman, avvenuto nel 1989. Alla luce del movimento #MeToo quello che all'epoca non fece scalpore più di tanto, oggi fa discutere e, per quanto assurdo possa sembrare, questo è il motivo per cui il film è stato cancellato all'inizio dell'anno dalla programmazione Sheffield/Doc Fest.

Questa la sinossi:

Conosciuto nel mondo come "quello tranquillo" del gruppo, l'ex bassista dei Rolling Stones e Renaissance Man del rock and roll Bill Wyman ha tenuto un dettagliato diario di ogni singolo giorno della sua carriera. Ha anche girato ore di riprese, scattato migliaia di foto e raccolto un vasto archivio privato di cimeli. Guardare questi filmati inediti e ascoltare le sue storie è come andare indietro nel tempo al fianco di Bill e fare esperienza diretta della sua vita. Contro ogni previsione sfuggito a un cupo futuro nella Londra post-bellica e operaia, si è ritrovato nel centro della rivoluzione musicale e culturale come parte "della più grande band di rock and roll al mondo". Con interviste alla famiglia di Bill, i suoi compagni di band e amici, The Quiet One offre uno sguardo inedito nella realtà dietro i miti e le leggende degli anni del rock and roll, facendoci conoscere le esperienze e le storie di un uomo semplice e affascinante.