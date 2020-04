The Quarry: un nuovo trailer del film con Michael Shannon accompagnato dalla voce di Ryan Bingham

News Cinema

Il cantante premio Oscar mette un bellissimo brano intitolato The Man a disposizione delle immagini promozionali del western noir interpretato anche da Shea Whigham.

The Quarry è uno di quei film che si affidano alla contrapposizione o alla battaglia fra due uomini dalla forte personalità, uno che rappresenta la legge e la ragione e un altro che, avventurandosi nel territorio dell'illecito, è passato inevitabilmente dalla parte del torto. Il loro scontro non sarebbe così epico e intrigante, nel nostro caso, se a interpretare questi individui non fossero due attori "monolitici". Parliamo di Michael Shannon e Shea Whigham, che hanno già diviso il set della serie tv prodotta da Martin Scorsese Boardwalk Empire oltre ai film Il cattivo tenente: Ultima chiamata New Orleans e Take Shelter.

Di The Quarry, disponibile dal 17 aprile negli Stati Uniti su una serie di piattaforme streaming, era uscito, circa un mese fa, un trailer che ci portava in una cittadina del Texas dove un uomo in fuga fingeva di essere un predicatore che aveva ucciso. Oggi invece vi mostriamo nuove immagini promozionali del film, che si inserisce nel filone del noir ma anche un po’ del western. La particolarità è che ad accompagnarle è un brano di Ryan Bingham, star della musica folk e country che nel 2010 ha vinto l'Oscar per la migliore canzone con "The Weary Kind", che faceva parte della colonna sonora di Crazy Heart. Il brano si intitola "The Man", è stato scritto appositamente per il film ed è una struggente ballata.

In The Quarry, che è tratto dall'omonimo romanzo di Damon Galgut, Michael Shannon interpreta lo sceriffo del luogo, che si insospettisce immediatamente quando si imbatte nel finto predicatore. La regia è di Scott Teems, già sceneggiatore di Halloween Kills, e nel cast c'è anche Catalina Sandino Moreno.

The Quarry doveva uscire nelle sale USA proprio il 17 aprile, ma il Coronavirus e i cinema chiusi hanno spinto la produzione a optare per lo streaming. Da noi il film non è ancora arrivato, e la speranza è che qualcuno ponga al più presto rimedio a questa mancanza.