The Quarry: Michael Shannon poliziotto a caccia di un killer finto predicatore nel trailer del film

News Cinema

L'altro protagonista del thriller tratto da un romanzo e diretto dallo sceneggiatore di Halloween Kills è Shea Whigham.

The Quarry è un thriller che vede protagonisti l'immenso Michael Shannon - da poci visto in Cena con delitto - e un attore che sempre più si sta imponendo all'attenzione internazionale, anche se ha all'attivo più che altro ruoli da caratterista o non da protagonista. Parliamo di Shea Whigham, che abbiamo imparato ad apprezzare in Boardwalk Empire, dov'era il balordo fratello del Nucky Thompson di Steve Buscemi, e che abbiamo ritrovato in Soldado, City of Lies e in Joker. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Damon Galgut ed è una storia di peccato e redenzione ambientata in Texas.

Dopo aver assassinato un predicatore itinerante, un senzatetto in fuga (Whigham), si stabilisce in una piccola città e finge di essere l'uomo che ha ucciso. Anche se la gente mostra di apprezzare i suoi sermoni che parlano di perdono, il capo della polizia locale (Shannon) comincia a insospettirsi. Ben presto, un'agghiacciante scoperta in una cava del posto costringe l'assassino a lottare per la sua libertà. Di The Quarry è appena stato diffuso il trailer. Eccolo qua:

Nel cast di The Quarry c'è anche la bella colombiana Catalina Sandino Moreno e la regia è di Scott Teems, lo sceneggiatore di Halloween Kills. L'uscita on demand e in un numero limitato di sale è ancora prevista per il 17 aprile.