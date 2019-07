The Quake: Il terremoto del secolo, una clip esclusiva del disaster movie norvegese

News Cinema

Presentato come il sequel spirituale di The Wave, il film di John Andreas Andersen esce al cinema il prossimo 8 agosto.

Tra i tanti disaster movie che attirano da sempre gli spettatori, quelli più impressionanti sono sempre stati i film sui terremoti, un evento davvero terrificante. A uno di questi, avvenuto a Oslo nel 1904, è ispirato The Quake: il terremoto del secolo, diretto da John Andreas Andersen e considerato un po' il seguito "spirituale" di un altro disaster movie di successo proveniente da quel paese, The Wave di Roar Uthaug.

Distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures, The Quake arriverà al cinema l'8 agosto. Si tratta di un action thriller ricco di emozioni che mette ancora una volta al centro la brutale e mortale forza della natura, riuscendo a combinare gli elementi più adrenalinici dei film di genere con la realtà produttiva cinematografica norvegese, per un mix di tensione ed emozioni miscelato ad arte.

Per prepararvi alla visione vi mostriamo questa clip esclusiva, in cui il geologo Kristian (protagonista anche di The Wave) ha capito che un tremendo terremoto si sta per abbattere su Oslo e cerca di convincere l’ex moglie a seguirlo e fuggire dall’edificio in cui lei si trova.



The Quake - Il terremoto del secolo: Clip Italiana Esclusiva del Film - HD