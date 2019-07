The Quake - Il terremoto del secolo: il trailer italiano del disaster movie norvegese ispirato al terremoto di Oslo del 1904

News Cinema

Arriverà nelle sale italiane l'8 agosto questo film nato dallo stesso team artistico e tecnico che ha realizzato l'ottimo The Wave.

In tempi non sospetti vi avevamo invitato caldamente a recuperare - nel caso non lo aveste visto ancora - il film catastrofico norvegese che si chiama The Wave, e che è disponibile in streaming su Amazon Prime Video.

Se quel film, che era diretto dal Roar Uthaug poi andato a Hollywood per dirigere il Tomb Rider con Alicia Viklander, attualizzava e spettacolarizzava fatti realmente accaduti a inizio Novecento, quando un enorme costone di roccia precipitò all'interno di un fiordo, generando così un'onda anomala che portò con sé morte e distruzione, lo stesso vale per The Quake - Il terremoto del secolo, il film che sarà nelle nostre sale dall’8 agosto, distribuito da Altre Storie e Minerva Pictures, e che è stato realizzato dallo stesso team produttivo e artistico di The Wave (di cui vi consigliamo comunque di leggere la nostra recensione).

Ispirandosi infatti al terribile terremoto che colpì Oslo nel 1904, con un'intensità di 5,4 sulla scala Richter, The Quake immagina che un nuovo sisma colpisca la bella e pacifica capitale norvegese, seminando panico e distruzione. Uthaug è stato sostituito alla regia da John Andreas Andersen, ma nel cast tornano Kristoffer Joner, Ane Dahl Torp e Edith Haagenrud-Sande, cui si aggiunge una new entry, Kathrine Thorborg Johansen, e la sceneggiatura - che come accaduto in The Wave pone grande attenzione alla psicologia dei personaggi - è nuovamente firmata da John Kåre Raake e Harald Rosenløw-Eeg.

Questo è il trailer italiano di The Quake - Il terremoto del secolo, seguito dalla sua sinossi ufficiale:



The Quake - Il terremoto del secolo: Il Trailer Italiano Ufficiale del Film - HD

Il geologo Kristian Elkjord è un uomo la cui vita privata è appesa a un filo: l’ossessione verso il suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie Idun (Ane Dahl Torp) e a trascurare i due figli: lo studente universitario Sondre (Jonas Hoff Oftebro) e la piccola Julia (Edith Haagenrud-Sande). La sua grande esperienza e il suo intuito di geologo lo portano a scoprire che Oslo è minacciata da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da distruggere l’intera città. Convincere di questo le persone che gli stanno intorno sarà un’impresa difficile, ma non abbastanza da scoraggiarlo a tentare di salvare la sua famiglia intrappolata in uno dei grattacieli più alti di Oslo, duramente colpito dallo sciame sismico che violentemente sta demolendo ogni cosa.