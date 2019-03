The Public: il trailer del nuovo film di e con Emilio Estevez

E’ da Il cammino per Santiago, film del 2010 uscito nel 2012 e dedicato al celeberrimo pellegrinaggio verso la cattedrale di Santiago di Compostela, che Emilio Estevez non si mette dietro la macchina da presa. Prima il figlio di Martin Sheen,nonché uno dei componenti del mitico gruppo attorale del Brat Pack, aveva diretto il corale Bobby, sull'omicidio di Robert Kennedy. Adesso, invece, ha lavorato a un feel-good movie affidato a grandi interpreti e dotato di un pizzico di azione e tensione. Intitolato The Public, racconta di un gruppo di homeless di Cincinnati che trovano riparo in una biblioteca pubblica e non hanno alcuna intenzione di andarsene, a costo di richiedere l'intervento della polizia e di un negoziatore.

Protagonista di The Public è lo stesso Emilio Estevez, che interpreta un uomo che lavora nella biblioteca. Al suo fianco ci sono Alec Baldwin, Jena Malone, Taylor Schilling, Christian Slater, Gabrielle Union, Jacob Vargas, Michael K. Williams, Jeffrey Wright e Che "Rymefest”" Smith. Presentato al Festival Internazionale di Toronto, il film arriverà nelle sale USA il prossimo 5 aprile e questo è il trailer ufficiale.

Ed ecco la sinossi ufficiale di The Public, che è basato su una sceneggiatura di Emilio Estevez:

In The Public un insolito attacco glaciale si è fatto strada lungo le vie di Cincinnati e oltre le porte della biblioteca pubblica dove l’azione del film si svolge. In disaccordo con il personale della biblioteca su come affrontare le estreme condizioni metereologiche, alcuni senzatetto trasformano il luogo in un riparo per la notte proclamando un sit-in. Quello che comincia come un atto di disobbedienza civile diventa una situazione di stallo con tanto di polizia e media pronti a saltare alle conclusioni e a speculare costantemente su ciò che sta accadendo.