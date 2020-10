The Prom: le prime foto del musical di Ryan Murphy con Meryl Streep e Nicole Kidman

News Cinema

Sono arrivate le prime immagini dal set del musical Netflix di Ryan Murphy The Prom, interpretato da Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden.

Mentre su Netflix la sua nuova serie Ratched miete consensi, Ryan Murphy si prepara a raccogliere nuovi allori con il musical The Prom, di cui sono appena arrivate le prime foto ufficiali. Il film debutterà sulla piattaforma streaming l'11 dicembre ha un cast a dir poco stellare formato da Meryl Streep, Nicole Kidman e James Corden, a cui si aggiungono Keegan-Michael Key, Jo Ellen Pellman, Ariana DeBose, Andrew Rannells, Kerry Washington e Tracey Ullman. Sceneggiato da Bob Martin e Chad Beguelin, The Prom è l'adattamento dell'omonimo celebre musical di Broadway di Chad Beguelin, Bob Martin e Matthew Sklar, candidato ai Tony Award e andato in scena per la prima volta nel 2018.

The Prom: la trama del musical di Ryan Murphy

Dee Dee Allen (Meryl Streep) e Barry Glickman (James Corden) sono star del palcoscenico di New York City alle prese con una situazione critica: il loro nuovo e costoso spettacolo di Broadway è un grosso flop che ha improvvisamente distrutto le loro carriere. Nel frattempo, in una piccola città dell'Indiana, la studentessa del liceo Emma Nolan (Jo Ellen Pellman) sta vivendo un dispiacere molto diverso: nonostante il sostegno del preside del liceo (Keegan-Michael Key), il capo dall’associazione genitori-insegnanti (Kerry Washington) le ha vietato di partecipare al ballo di fine anno con la sua ragazza, Alyssa (Ariana DeBose). Quando Dee Dee e Barry decidono che la difficile situazione di Emma è la causa perfetta per aiutarli a riabilitare la propria immagine pubblica, si mettono in viaggio con Angie (Nicole Kidman) e Trent (Andrew Rannells), un'altra coppia di cinici attori in cerca di un'ascesa professionale. Ma il loro egocentrico attivismo, tipico delle celebrità, si ritorce inaspettatamente contro di loro e i quattro si trovano a capovolgere le proprie vite mentre si riuniscono per offrire a Emma una notte in cui può celebrare chi è veramente.

Chi è Ryan Murphy

A meno che non abbiate trascorso gli ultimi anni sulla Luna, saprete certamente chi è Ryan Murphy. Per molti è il creatore delle serie tv Nip/Tuck, Glee, American Horror Story e della recente Ratched, che vede protagonista Sarah Paulson nei panni dell'infermiera di Qualcuno volò sul nido del cuculo Mildred Ratched. Murphy, però, che è produttore, regista e sceneggiatore, ha fatto molto altro. Restando nel campo della tv, è l'ideatore di The New Normal, Scream Queens, American Crime Story, Feud, Pose e Hollywood, per citare alcuni ma non tutti i titoli. Sposato con il fotografo David Miller, con cui è padre di due bambini, Ryan Murphy ha anche delle regie cinematografiche alle spalle. Ha esordito dirigendo Annette Bening, Alec Baldwin, Brian Cox, Joseph Fiennes e Gwyneth Paltrow in Correndo con le forbici in mano, a cui è seguito Mangia prega ama, con Julia Roberts. Entrambi i film erano tratti da romanzi.

The Prom: le colorate e sfavillanti prime foto dal set

Le nuovissime immagini di The Prom rivelano innanzitutto la grande attenzione ai dettagli, ai costumi e alle scenografie che è uno dei marchi di fabbrica di Ryan Murphy. Secondo la migliore tradizione dei musical, gli attori sono un profluvio di paillettes e lustrini. Fa piacere ritrovare Meryl Streep in un genere cinematografico che aveva magnificamente cavalcato con Mamma mia!, e riempie di gioia rivedere Nicole Kidman, la magnifica Satine di Moulin Rouge! Accanto ai volti noti, ammiriamo le giovani protagoniste, che sono Ariana De Bose e l'esordiente Jo Ellen Pellman, che parlando di The Prom ha detto: "Credo che questo film mostri ai ragazzi della comunità LGBTQ che si meritano un grande e gioioso lieto fine. Ci sono persone là fuori che magari ancora non conoscete che non vedono l'ora di amarvi e sostenervi".