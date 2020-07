The Prom di Ryan Murphy con Meryl Streep riprende la lavorazione e altri ci provano

News Cinema

Oggi torna sul set a Los Angeles, in piena pandemia, il film di Ryan Murphy per Netflix The Prom. Nel cast Meryl Streep, James Corden e Nicole Kidman. Completato il nuovo film di Adam Sandler mentre altri si provano a ripartire.

Nonostante la pandemia ancora rampante negli States, a Hollywood si comincia a tornare sul set. Oggi è ripresa la lavorazione del musical The Prom, diretto da Ryan Murphy per Netflix e con un cast che comprende Meryl Streep, Nicole Kidman, James Corden e Ariana Grande. Le riprese si svolgeranno ai Raleigh Studios di Hollywood.



Tra i film che Netlix ha riportato sul set c'è anche la commedia di Adam Sandler Hubie Halloween, che ha addirittura completato le riprese a luglio. In questo caso però si trattava di poche riprese aggiuntive, mentre The Prom resterà più giorni in lavorazione e le misure di sicurezza e prevenzione per non mettere a rischio il cast e la troupe sono moltissime. Secondo una fonte interna, Netflix sta mettendo alla prova i suoi protocolli col film di Murphy per usarli anche in futuro.

Il prossimo film di cui il colosso dello streaming dovrebbe riprendere la lavorazione è Red Notice, con Dwayne Johnson, Gal Gadot e Ryan Reynolds. Si parla di fine agosto in questo caso. L'action si girava ad Atlanta, in Georgia, prima che la produzione venisse interrotta a metà marzo. Servono ancora 60 giorni di riprese per cui è probabile che cast e troupe verranno isolati in quarantena per tutta la durata.

Sono molte le produzioni che stanno per ripartire in America, o quanto meno ci provano. Tra queste Songbird, il thriller prodotto da Michael Bay con Demi Moore, che nelle ultime settimane ha ripreso la lavorazione a Los Angeles e dintorni. Sono comunque ancora molte le cose da decidere per la sicurezza delle riprese in questo particolare momento: la presenza dei cosiddetti Covid-19 manager, il tipo di test e la frequenza con cui applicarlo, un massimo di 10 ore di lavoro al giorno e il compenso in caso di malattia (non è ancora deciso se eventuali ammalati per il virus tra i membri di una troupe vengano ugualmente pagati).