The Prodigy: video featurette in esclusiva sull’horror con Taylor Schilling

L’arrivo di un bambino è sempre una benedizione per una giovane coppia, specie quando è adorabile e precorre i tempi; insomma, sembra proprio brillante se non geniale. Sembra, appunto.

Miles (Jackson Robert Scott) inizia a comportarsi in maniera strana, solo ogni tanto, preoccupando non poco la madre, la Taylor Schilling di Orange is the New Black. Il sopranaturale si sta impossessando dell’amato figlio? Riusciranno poi a continuare ad amarlo veramente?