The Prodigy: Liam Howlett e Maxim annunciano un documentario sulla band!

Una bellissima notizia per i numerosissimi fan dei Prodigy, la straordinaria band elettronica britannica, ancora sotto shock per la perdita di Keith "Keef" Flynt, che si è tolto la vita il 4 marzo di due anni fa. I membri fondatori del gruppo, Liam Howlett e Maxim, hanno annunciato che produrranno un lungometraggio documentario sulla loro storia, che sarà prodotto da Pulse Film, lo Studio dietro Gangs of London, diretto da Paul Dugdale, più volte candidato al Grammy, e dedicato proprio al frontman.

Il film al momento si intitola semplicemente The Prodigy, e racconterà "la storia cruda, senza compromessi ed emozionante di una gang di giovani fuorilegge dell'Essex, che si incontrarono nel vortice di fine anni Ottanta sulla scena rave britannica". Dieci anni dopo, i Prodigy erano diventati una delle band britanniche più importanti, e avrebbero venduto circa 30 milioni di dischi in tutto il mondo.

I loro concerti erano un'esplosione di energia e singoli come Firestarter e Breathe hanno raggiunto il top delle classifiche mondiali. Nonostante i problemi di tossicodipendenza e le liti, un classico nella storia delle band musicali, che spesso li hanno portati sull'orlo della rottura, i Prodigy sono rimasti uniti e hanno fatto tournée fino alla tragica morte di Flynt.

Questo quanto dichiarato da Howlett e Maxum sul film, in cui riprese d'archivio si alterneranno a sequenze animate e interviste:

Che altro dire? Siamo già pronti ad applaudirli.

