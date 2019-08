The Pretenders: il trailer di un altro film da regista di James Franco

News Cinema

L'attore parla di una donna amata da due uomini e di cinema basandosi su un copione dello sceneggiatore di Colpa delle stelle.

Ma quanti film ha diretto il prode e intelligentissimo (e multitasking) James Franco? Non li contiamo più. Di uno, Zeroville, abbiamo parlato di recente mostrandovene il trailer. A un altro, The Pretenders, abbiamo accennato tempo fa. Torniamo a occuparcene oggi perché è appena stato diffuso il trailer. In uscita il 27 settembre, vede protagonista un terzetto formato da Jane Levy (vista nel remake del 2013 de La Casa e in Man in the Dark), Jack Kilmer (figlio di Val Kilmer e fra gli interpreti di Palo Alto, tratto da un libro di racconti dello stesso Franco) e dall'attore, rapper e ballerino Shameik Moore. Nel cast anche i più noti Dennis Quaid, Juno Temple e Brian Cox.

La sceneggiatura di The Pretenders, che è ambientato negli anni '80, porta la firma di Josh Boone, a cui dobbiamo il teen movie Colpa delle stelle, adattamento del romanzo omonimo. Il suo script circola dal 2013.

La carriera da regista di James Franco ha avuto fasi alterne. Il suo film forse più noto è The Disaster Artist, storia vera del terribile regista Tommy Wiseau che gli ha fruttato una nomination all’Oscar per la migliore sceneggiatura non originale. Ecco la sinossi di The Pretenders, in cui il regista interpreta un piccolo ruolo:

Lo studente di cinema ossessionato dalla Nouvelle Vague Terry e il suo migliore amico dall’abile parlantina Phil vengono entrambi sedotti dalla misteriosa attrice Catherine. Più entrano in confidenza e più si rendono conto che non conoscono la vera Catherine. Dopo anni di sesso, tradimento e danni collaterali, si ritrovano a condurre una vita che porterà uno di loro a lottare per la vita di tutti e tre.