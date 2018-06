The Predator: un nuovo trailer ci mostra il Predator geneticamente modificato

Debutterà nei cinema italiani il prossimo 27 settembre The Predator, il film scritto e diretto da Shane Black che ci riporta nel mondo del micidiale predatore alieno nato nel 1987 col il primo capitolo della saga, quello con Arnold Schwarzenegger.

Come sappiamo, Black ha voluto fare di questo film un sequel, e non un reboot, che si collegherà direttamente agli eventi di Predator 2, ignorando il terzo film del 2010. E sappiamo anche in questo The Predator, Black ha immaginato un ritorno sulla Terra dei più letali cacciatori dell'universo dopo gli stessi si sono evoluti modficandosi geneticamente grazie al DNA di altre specie.

Se siete curiosi di sapere che aspetto hanno ora i Predator versione OGM, basta vedere questo nuovo trailer di The Predator:

The Predator: Il Trailer Ufficiale del Film - HD

Questa la sinossi ufficiale del film che vede protagonisti Boyd Holbrook, Yvonne Strahovski, Olivia Munn, Thomas Jane, Jacob Tremblay, Edward James Olmos, Alfie Allen, Keegan Michael Key, Jake Busey, Trevante Rhodes, Niall Matter, Paul Lazenby, Steve Wilder, Dean Redman e Rhys Williams:

Dai più remoti angoli dello spazio alle piccole periferie urbane, la caccia bussa alla porta di casa nell'esplosiva reinvenzione della serie Predator a firma Shane Black. Adesso i più letali cacciatori dell'universo sono più forti, intelligenti e mortali che mai, dopo essersi migliorati geneticamente usando il DNA di altre specie. Quando un ragazzino per errore attiva il loro ritorno sulla Terra, soltanto una scassata banda di ex-soldati e uno scontento insegnate di scienze potranno prevenire la fine della razza umana.