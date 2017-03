The Predator: Shane Black pubblica su Twitter un'altra foto dal set

Twitter è diventato ormai il social preferito dai registi per diffondere immagini e notizie sulle loro creazioni. Ne ha approfittato spesso anche Shane Black, che ha postato una bella foto di parte del cast di The Predator, remake del bel film di John McTiernan del 1987. Nella foto si vedono nell'ordine da sinistra in senso orario Alfie Allen (con le carte, lo riconoscerete per il ruolo del povero Reek nel Trono di spade), Keegan-Michael Key, Thomas Jane, Augusto Aguilera, Boyd Holbrook e Trevante Rhodes seduti su un bus carcerario, che guardano in macchina.

L'enigmatica didascalia fa un gioco di parole difficile da tradurre: "Freddi assassini con serie capacità attoriali (chop in slang è abilità, ma significa anche fare a pezzi, tagliare con l'accetta)..., ma quale di loro verrà fatto a pezzi... dal Predator? (capite cosa ho fatto qui?)".

Le riprese sono iniziate il mese scorso e Black non è stato avaro di immagini, twittandole fin dal primo giorno di set. Nel cast del film ci sono anche Sterling K. Brown, Jacob Tremblay, Yvonne Strahovski e Olivia Munn. Strahovski è la mma del piccolo Tremblay, un ragazzino problematico che si trova accidentalmente in mezzo al conflitto con la mostruosa creatura aliena per colpa dell'ex marito, interpretato da Holbrook.

Black ha scritto il film assieme a Fred Dekker, autore dei piccoli classici di un tempo Dimensione terrore e Scuola di mostri. La data d'uscita di The Predator è il 9 febbraio 2018.