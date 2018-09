The Predator: il final trailer italiano del film!

Manca un mese esatto all'uscita nei cinema italiani, l'11 ottobre prossimo, di The Predator, reinvenzione della celebre saga di Predator da parte di Shane Black. Per l'occasione, la 20th Century Fox, che lo distribiuirà nelle nostre sale, ha reso disponibile il Trailer Finale in Italiano del film:



The Predator: Trailer Italiano Finale del Film - HD

Ecco la trama ufficiale del film:

Dai confini dello spazio inesplorato, la caccia arriva nelle strade di una piccola città nella terrificante reinvenzione della serie di Predator nel progetto registico di Shane Black. Geneticamente modificati, attraverso la combinazione dei DNA di specie diverse, i cacciatori più letali dell'universo sono adesso ancora più pericolosi, più forti, più intelligenti. Quando un ragazzino innesca accidentalmente il loro ritorno sulla Terra, solo un gruppo di ex soldati e una disillusa insegnante di scienze può impedire la fine della razza umana.