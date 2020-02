The Power of the Dog: Thomasin McKenzie, protagonista femminile di Jojo Rabbit, nel nuovo film di Jane Campion

News Cinema

L'attrice raggiunge, insieme a Frances Conroy e Kodi Smit-McPhee, Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss.

Il cast del nuovo di Jane Campion, che si intitola The Power of the Dog, si è arricchito di un componente illustre: la giovane neozelandese Thomasin McKenzie. Se questo nome non vi è nuovo è perché l'attrice è la protagonista femminile di Jojo Rabbit, nel quale interpreta un'ebrea che smuove dalle sue idee radicali il piccolo nazista Jojo. In realtà di questa bella ragazza classe 2000 vi avevamo già parlato nell'articolo Sulle tracce di Jennifer Lawrence: la giovane Thomasin McKenzie si candida a essere la nuova scoperta di Hollywood, spiegando quanto la regista di Senza lasciare traccia Debra Granik fosse rimasta strabiliata dal suo talento.

In The Power of the Dog, la McKenzie - che ricordiamo anche ne Lo Hobbit - La battaglia delle cinque armate e ne Il Re - raggiunge Benedict Cumberbatch ed Elisabeth Moss. Il film è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Thomas Savage e racconta di due fratelli che possiedono il ranch più importante del Montana. Quando uno sposa una vedova, l'altro comincia a fargli una terribile guerra. Targato Netflix, The Power of the Dog arriverà in sala e sulla piattaforma streaming nel 2021.

Ma non finisce qui. Oltre a Thomasin McKenzie hanno appena firmato il contratto con la regista di Lezioni di piano Frances Conroy (Joker e American Horror Story), Kodi Smit-McPhee (X-Men: Apocalypse), Keith Carradine (The Old Man & the Gun), Peter Carroll (Crazy and Rich) e Adam Beach (Hostiles).